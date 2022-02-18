Бухарест, 18 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило введение в стране нового вида пенсии, предусматривающего выплату средств гражданам, не менявшим сферу своей трудовой деятельности в течение последних десяти лет. Об этом 18 февраля сообщает Румынское телевидение.

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Согласно официальной информации, новая практика гарантирует дополнительные прибавки к пенсии по возрасту и пенсии по общему трудовому стажу.

«Нововведение является одним из пунктов трудового договора и призвано обеспечить лояльным отдельно взятому предприятию сотрудникам дополнительную финансовую защиту», — резюмировал представитель Управления финансового надзора Румынии Даниэл Апостол.

Когда именно указанная процедура денежных начислений вступит в силу, не сообщается.

Ранее правительство Румынии объявило о намерении провести в стране масштабную пенсионную реформу.