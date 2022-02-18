Москва, , 10:35 — REGNUM Дом культуры ГЭС-2, расположенный на Болотной набережной в Москве, вошел в число финалистов международного конкурса в области архитектуры и строительства MIPIM Awards — 2022, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Дом культуры «ГЭС-2» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Помимо Дома культуры ГЭС-2, в число финалистов конкурса MIPIM Awards вошли Большая кольцевая линия метро (БКЛ), проект редевелопмента территорий «ЗИЛ-Юг» и бизнес-парк «Ростех-Сити».

В 2022 году международный конкурс в области архитектуры и строительства MIPIM Awards пройдёт с 15 по 18 марта в Каннах (Франция).

Как сообщало ИА REGNUM, новый Дом культуры «ГЭС-2» открылся в Москве для посетителей 4 декабря 2021 года.

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