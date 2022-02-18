Уфа, 18 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. 2,7 тысяч жителей Башкирии в 2021 году переселили из непригодного для проживания жилья, в республике расселили 33,4 тысячи кв. м аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Gov.spb.ru Строительство жилья в Петербурге

По предварительной информации, в прошлом году в Башкирии ввели 2,9 млн кв. метров жилья.

Отмечается, что 11 782 нуждающихся жителя региона в минувшем году получили господдержку на улучшение жилищных условий на общую сумму 2,7 млн рублей в виде социальных выплат, субсидий или предоставления жилья. Сообщается, что жители Башкирии получили 68 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 159,2 млрд рублей. Это на 26% больше, чем годом ранее. По объёму вновь выданных ипотечных жилищных кредитов Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе. С 2014 года в республике в рамках реализации программы жилстройсбережений жилищные условия улучшили свыше четырех тысяч семей. При этом 5,5 тысяч участников данной программы продолжают накапливать средства на покупку жилья.

Сообщается, что в прошлом году в регионе были восстановлены права трех тысяч жителей, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии к 2024 году намерены полностью решить вопросы обманутых дольщиков. По вводу в действие жилых домов Башкирия занимает седьмое место среди субъектов РФ и второе место среди регионов Приволжского федерального округа.