Нью-Дели, 18 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Успешные испытания морской версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos состоялись в Индии. Об этом 18 февраля сообщает агентство ANI со ссылкой на Индийскую организацию оборонных исследований и разработок (DRDO).

Mike1979 Russia Ракета BrahMos

«Ракета BrahMos была успешно запущена сегодня у западного побережья страны с борта новейшего эсминца «Вишакхапатнам», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что названные ракеты в настоящее время являются основным оружием военных кораблей Индии и добавляется, что также ведется разработка версии BrahMos с подводным стартом, которую предложат на экспорт другим странам.

Отметим, сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos создана российским НПО машиностроения совместно с DRDO, ее производством занимается совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace.