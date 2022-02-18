Пермь, , 10:43 — REGNUM Пермский край намерен взять на вооружение модель сотрудничества с градообразующим предприятием на территории поселка Уральский и тиражировать модель инвестиций в социально-экономическое развитие муниципального образования на всей территории региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Деньги Anton Starikov

В Москве состоялось подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии по социально-экономическому развитию поселка Уральский между Пермским краем, Нытвенским городским округом и градообразующим предприятием территории — лесопромышленной группой «Свеза». Стороны договорились о совместной реализации программы на период 2022—2024 годы, с возможной пролонгацией до 2027 года. Общий объем инвестиций на данном этапе составит 344,3 млн рублей: свыше 270 млн рублей — это средства из бюджетов всех уровней, еще 73,4 млн рублей — средства предприятия.

«Благодаря подписанному соглашению мы объединим наши усилия, направленные на развитие поселка Уральский. Это позволит быстрее достичь результата в стабилизации социально-экономической ситуации в муниципалитете. Важно, чтобы люди перестали уезжать из поселка, а для этого необходимо создавать комфортные условия проживания и возможности для самореализации», — сказал губернатор Дмитрий Махонин.

Он также подчеркнул, что власти будут поддерживать стремление градообразующего предприятия инвестировать в социальную сферу поселка. В дальнейшем такую модель сотрудничества регион сможет тиражировать и на другие населенные пункты.

Вовлечение местного населения в решение вопросов развития территории и появления новых бизнесов в Уральском обозначены участниками соглашения как одно из приоритетных направлений работы. В 2023 году основной акцент Программы будет сделан на мероприятиях по улучшению системы здравоохранения и развитию физкультуры и спорта. Продолжится работа в образовательной отрасли: цифровизация классов и обновление оборудования в учреждениях. В 2024 году планируется сфокусироваться на решении вопросов ЖКХ, в первую очередь, на расселение из ветхого и аварийного жилья. Также в рамках программы предусмотрено подключение ряда домохозяйств поселка к уличной газораспределительной сети, замена водопровода от скважин до станции водоподготовки, организация уличного освещения.

Стоит отметить, Уральский основан одновременно со строительством фанерного комбината 70 лет назад. Население поселка составляет более 7 тыс. человек. Жизнь большинства семей поселка связана с производством, где в настоящее время работают около 1,5 тыс. человек. При этом происходит постепенный отток населения трудоспособного возраста.

«Все монотерритории имеют схожую проблематику: постоянное снижение численности трудоспособного населения, обветшание основных фондов. Эти вопросы поднимаются на самом высоком государственном уровне», — сказал гендиректор компании «Свеза» Анатолий Фришман.