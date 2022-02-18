Москва, 18 февраля 2022, 10:44 — REGNUM Грузинская певица Anikv (Анна Онанова) и российский рэпер Saluki (Арсений Несатый) представили очередную совместную песню под названием «Огни». Премьера трека состоялась на всех стриминговых сервисах 18 февраля.
Опубликованная работа выполнена в звучании жанра R&B, а её авторы поют о любовных чувствах. Примечательно, что продюсером сингла выступил сам Saluki.
Ранее Saluki и Anikv уже выпускали совместные композиции. Так, на счету дуэта имеются шесть различных работ.
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