Anikv и Saluki поделились новым синглом «Огни»
Москва, 18 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Грузинская певица Anikv (Анна Онанова) и российский рэпер Saluki (Арсений Несатый) представили очередную совместную песню под названием «Огни». Премьера трека состоялась на всех стриминговых сервисах 18 февраля.
Скриншот YouTube
Anikv и Saluki
Опубликованная работа выполнена в звучании жанра R&B, а её авторы поют о любовных чувствах. Примечательно, что продюсером сингла выступил сам Saluki.
Ранее Saluki и Anikv уже выпускали совместные композиции. Так, на счету дуэта имеются шесть различных работ.