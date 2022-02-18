Москва, 18 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Грузинская певица Anikv (Анна Онанова) и российский рэпер Saluki (Арсений Несатый) представили очередную совместную песню под названием «Огни». Премьера трека состоялась на всех стриминговых сервисах 18 февраля.

Скриншот YouTube Anikv и Saluki

Опубликованная работа выполнена в звучании жанра R&B, а её авторы поют о любовных чувствах. Примечательно, что продюсером сингла выступил сам Saluki.

Ранее Saluki и Anikv уже выпускали совместные композиции. Так, на счету дуэта имеются шесть различных работ.