Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра, порывы которого достигают 15−20 м/с, власти Петербурга закрыли парки, скверы и другие зелёные зоны. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству. Для посещения стали недоступны большинство центральных садов и скверов. Среди них Таврический сад, Казанский сквер, Юсуповский сад, Екатерининский сквер и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте правительства Петербурга. При этом на фоне закрытия парковых зон работу на их территории продолжают 221 единица техники и 785 садовников. Комитет надеется на понимание петербуржцев и просит их проявлять осторожность в связи с действующими погодными условиями. Напомним, в Петербурге с 6:00 до 19:00 объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за сильного ветра. В городе уже закрыли затворы дамбы во избежание угрозы наводнения.