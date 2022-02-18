Москва, , 10:30 — REGNUM Если в 2021 году чаще всего религиозные организации обращались в суд, пытаясь закрепить за собой права собственности на храмы, часовни и нежилые помещения, то в этот раз власти Москвы подали иск к православному приходу Троицкого храма в Мытищах. Истец требует признать самостроем часовню, купель и хозяйственную постройку, а также закрепить права на них за городскими властями. Столичный арбитраж начнёт рассматривать иск 22 марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

В храме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Исковое заявление подано правительством Москвы и департаментом горимущества в конце января 2022 года. Дело приняла к производству судья Кантор.

Третьими лицами в споре выступают комитет государственного строительного надзора, управление Росреестра и госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Истец требует признать самостроем здание часовни площадью 95 кв. м, хозяйственную постройку площадью 125 кв. м и купель площадью 20 кв. м, которые расположены около здания по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 184. Также истец требует признать «право собственности города Москвы» на эти объекты.

Напомним, ранее суд определил права собственности на храм и нежилое здание в подмосковном посёлке Власиха. Храм общей площадью 679,6 кв. м также позиционировался как самовольная постройка. Для подтверждения безопасности объекта была проведена экспертиза.