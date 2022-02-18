Москва, , 10:27 — REGNUM Писатель-фантаст Кира Сошинская, являвшаяся вдовой известного советского и российского Кира Булычева (Игоря Можейко) скончалась в Москве на 89-м году жизни. Об этом 18 февраля рассказал источник в медицинских кругах.

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Кира Алексеевна Сошинская, 1933 года рождения, умерла у себя в квартире в Большом Тишинском переулке», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что, согласно предварительным данным, Сошинская умела в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Отметим, Кира Сошинская являлась вдовой писателя-фантаста Игоря Можейко, вязавшего псевдоним Кир Булычев честь нее. Она также была писателем-фантастом, а также переводчицей и художницей. Занималась иллюстрированием книг мужа и серии «Зарубежная фантастика» издательства «Мир».