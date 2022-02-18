Симферополь, , 10:25 — REGNUM Уголовное дело в отношении троих подозреваемых в подрыве газопровода в селе Перевальное в августе 2021 года начинает рассматривать Верховный суд Республики Крым 18 февраля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным «Крыминформ», сегодня состоится предварительное слушание уголовного дела. Издание сообщает о поступлении ходатайства о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статье о диверсии, а также по статьям о незаконном приобретении, хранении, передаче, сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и о контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, о подрыве газовой трубы в селе Перевальное стало известно 23 августа, а в сентябре были задержаны подозреваемые — один из лидеров так называемого «Крымско-татарского меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным ФСБ России, диверсию санкционировал начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.