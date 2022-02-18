Томск, 18 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Томской области директору фирмы предъявлено обвинение в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в 2020 году руководители одной из томских компаний потребовали от представителя другой фирмы 1 млн рублей за не снижение цены в аукционе на поставку оборудования в медучреждения области. Закупка проводилась в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

"В последующем между указанными организациями был заключен фиктивный договор на оказание логистических услуг на сумму 1,5 миллиона рублей, что фактически явилось коммерческим подкупом. Указанная сумма поступила на расчетный счет компании», — отметили в управлении.

К настоящему времени обвиняемый полностью признал свою вину. Суд отправил его под домашний арест в качестве меры пресечения.