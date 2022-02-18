Париж, 18 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Метеорологическая служба Франции объявила «оранжевый» уровень опасности в пяти французских департаментах из-за шторма «Юнис», сообщает Le Parisien.

Brocken Inaglory Шторм

Шторм «Юнис» пересечет Британские острова, затем достигнет Данию, затронув Францию. На северо-западе страны порывы ветра могут достигать 120−140 км/ч. Шторм может нанести значительный ущерб.

Западные и юго-западные ветры вызовут сильные волны и значительное повышение уровня моря, особенно в восточной части Ла-Манша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы во Франции снизился в четвертом квартале 2021 года.