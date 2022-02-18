Пекин, , 10:23 — REGNUM В финал в ски-кроссе вышел российский фристайлист Сергей Ридзик на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 18 февраля сообщает ИА REGNUM.

Фристайл 极博双板滑雪俱乐部; Zach Seward

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Ридзик в своём полуфинальном заезде занял второе место и вышел в большой финал.

Ранее из борьбы в этой дисциплине выбыли российские спортсмены Игорь Омелин и Кирилл Сысоев.

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