Москва, , 10:22 — REGNUM Блогер и рэп-исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева) представила клип на её хит Lipsi Ha. Ролик попал в русскоязычные тренды YouTube 18 февраля.

Инстасамка (Дарья Зотеева) Скриншот с YouTube

За сутки видео посмотрели более 900 тыс. человек. Однако большинство зрителей клипа раскритиковали его.

«Спасибо! После просмотра стошнило. Отличное средство для отрезвления!» — пишет BELOVTANTRA.

«Вот что получается, когда у тебя есть деньги и желание, но нет музыкального и художественного вкуса», — отмечает eZstah.

«П***, первое место в тренде. Мир уже не спасти», — считает пользователь с ником «Саша Белый».

«Как жаль, что дизлайки убрали. Очень пригодились бы», — отметил пользователь I'Lem.

Ранее блогер Хофманнита (Анна Михеева) пожаловалась на отсутствие денег и заявила, что её коллега Instasamka виновата в блокировке её основного профиля в Instagram, который приносит ей доход. «Я думаю, она опять кого-то попросила, мне накидали жалоб, и меня заблокировали из-за неё», — объяснила Михеева.

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