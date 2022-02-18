Благовещенск, , 10:31 — REGNUM Из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» жители Амурской области стали реже делать прививки от этой инфекции. Всего за неделю были вакцинированы 2 887 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе правительства региона.

Вакцина от коронавируса Okuvshinnikov.ru

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«Цифры ниже, чем на предыдущих неделях, и всё из-за того, что заболеваемость у нас начала расти не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах», — объяснила министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Глава региона Василий Орлов назвал причиной такой статистики то, что многие амурчане уже переболели коронавирусом или болеют в лёгкой форме.

«Антитела у них сформированы, поэтому смысла сейчас идти делать прививку люди не видят», — подчеркнул глава региона.

Всего в Амурской области привиты 60,5% взрослых жителей, план по вакцинации выполнен на 75,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области с 21 февраля не нужно будет предъявлять при входе в организации и торговые центры медицинские сертификаты, подтверждающие наличие иммунитета к COVID-19. Решение было принято на заседании оперативного штаба региона.