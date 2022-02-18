Исламабад, , 10:20 — REGNUM Основатель компании Microsoft Билл Гейтс получил одну из высших гражданских наград Пакистана. Орден «Хилал-и-Пакистан» ему был вручён накануне, 17 февраля, президентом страны Арифом Алви во время специальной церемонии, состоявшейся в официальной резиденции главы государства в Исламабаде. На этом мероприятии присутствовали федеральные министры, высокопоставленные должностные лица и члены дипломатического корпуса. Об этом сообщает газета The News International.

Билл Гейтс World Economic Forum

Читайте также: ВОЗ заявила о высокой угрозе распространения полиомиелита в мире

Уточняется, что Билл Гейтс был удостоен награды в знак признания его заслуг перед человечеством, пакистанским народом и в искоренении полиомиелита.

«Пакистан высоко оценивает помощь фонда Билла и Мелинды Гейтс национальным органам здравоохранения в борьбе с полиомиелитом и его благотворительную деятельность в интересах широких слоев пакистанского народа», — отметил на церемонии Ариф Алви.

Читайте также: Билл Гейтс приехал в Пакистан для обсуждения борьбы с COVID-19

Напомним, в тот же день Билл Гейтс встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и обсудил ситуацию с борьбой против коронавируса и полиомиелита в Пакистане и Афганистане. Он заверил, что фонд Билла и Мелинды Гейтс продолжит своё сотрудничество с Пакистаном.