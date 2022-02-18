Симферополь, , 10:19 — REGNUM Во время учений десять бомбардировщиков морской авиации Черноморского флота (ЧФ) Су-24 перебазировались с аэродромов Крыма на запасные, которые расположены в других российских регионах. Об этом 18 февраля сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ ВМФ России.

Российский самолёт Су-24 Michael Sandberg

«В ходе учения десять Су-24 провели перебазирование с аэродромов, дислоцированных в Крыму, на запасные, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время маневров проводилась отработка вывода сил из-под удара условного противника, в ходе которой экипажи Су-24, использовав нестандартные подходы к решению поставленной задачи, смогли осуществить перебазирование на запасные аэродромы гораздо быстрее нормативов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в масштабных учениях по обороне Кольского полуострова, пунктов базирования флота и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз приняли участие три авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) ВМФ России.