Москва, , 10:19 — REGNUM В Москве задержан второй подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти, сообщает 18 февраля пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

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«Задержан второй фигурант, подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти в столичном метрополитене», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент случился вечером 17 февраля на станции «Тульская» Московского метрополитена. На двоих сотрудников полиции напали пассажиры столичной подземки. На месте задержан молодой мужчина 2000 года рождения, ему предъявили обвинение в рамках уголовного дело о нападении на представителей власти (ст. 318 УК РФ). Второй нападавший скрылся.

Совместная работа СК и полиции позволила в короткие сроки установить местонахождение второго подозреваемого — молодого человека 2003 года рождения. Он задержан, с ним проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что нападавшие являются иностранными гражданами. В частности, первый задержанный — гражданин Таджикистана.