Варшава, , 10:18 — REGNUM После бурь, прошедших по всей территории Польши в ночь с 17 на 18 февраля, без электричества остаются более 347 тысяч частных домов. Пресс-секретарь правительственного Центра безопасности Польши Дамиан Дуда сообщил Polskie Radio, что бури и грозы будут продолжаться до выходных и призвал к осторожности.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы призываем граждан обращать внимание на деревья, на городскую инфраструктуру, которая может быть повреждена сильным ветром, может создать опасность жизни и здоровью. Если нет нужды выходить из дома — не делайте этого. Сложная метеорологическая ситуация сохранится до конца недели», — указал он.

17 февраля правительственный Центр безопасности разослал жителям Польши смс-предупреждения об опасных сильных порывах ветра по всей стране. Синоптики сообщают, что на севере и юге Польши наблюдаются грозы, а также град. Шквалистый ветер зафиксирован и в центральной части Польши. В Силезском и Малопольском воеводствах (юг Польши) порывы ветра могут достигать 80 км/ч, а местами даже 100 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, бури и грозы прошли в Польше и прошлой ночью — с 16 на 17 февраля. Тогда самые серьезные последствия были зафиксированы в Любушском воеводстве на юго-западе страны. В результате падения дерева на автомобиль там погиб 70-летний мужчина. В этом же воеводстве дерево упало на другой автомобиль, пострадала женщина.