Ярославль, 18 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в ходе «прямой линии» назвал четыре самых проблемных маршрута общественного транспорта в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Маршрут №66 в Ярославле

Главе региона пожаловались на работу 62 маршрута автобуса в Ярославле. В ответ врио губернатора перечислил автобусы, на работу которых поступает больше всего жалоб.

«По данным центра управления регионом, которые мне предоставляют на регулярной основе, у нас наиболее проблемными являются 19, 57, 62 и 66 маршруты. Я дал поручение Владимиру Михайловичу Волкову (мэр Ярославля — ИА REGNUM)обратить особое внимание на работу именно этих маршрутов», — сообщил Михаил Евраев.

Автобусы 57-го и 62-го маршрутов в Ярославле обслуживает «Первая пассажирская кампания», №66 — ООО «Автомиг», № 19 — индивидуальный предприниматель Андрей Воронин.