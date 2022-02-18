Москва, 18 февраля 2022, 10:43 — REGNUM Российский рэпер Basic Boy (Максим Окунев) опубликовал новую пластинку «Ничто, Никогда». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 18 февраля.

Basic Boy
Basic Boy
Скриншот YouTube

Третий по счёту альбом включил в себя 13 композиций. В записи проекта приняли участие ЛСП (Олег Савченко), Gone.Fludd (Александр Смирнов), Boulevard Depo (Артём Кулик) и Tveth (Дмитрий Дмитриев).

Напомним, что Basic Boy начал творческую деятельность в 2012 году. На текущий момент дискография исполнителя насчитывает три студийных альбома и четыре мини-альбома.

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