Москва, 18 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Российский рэпер Basic Boy (Максим Окунев) опубликовал новую пластинку «Ничто, Никогда». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 18 февраля.

Скриншот YouTube Basic Boy

Третий по счёту альбом включил в себя 13 композиций. В записи проекта приняли участие ЛСП (Олег Савченко), Gone.Fludd (Александр Смирнов), Boulevard Depo (Артём Кулик) и Tveth (Дмитрий Дмитриев).

Напомним, что Basic Boy начал творческую деятельность в 2012 году. На текущий момент дискография исполнителя насчитывает три студийных альбома и четыре мини-альбома.