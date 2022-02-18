Чита, , 10:15 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 18 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 660 450 человек (+2410 за последние сутки). Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняются уже пятеро суток). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцинация Minzdrav.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Известно, что 606 354 человека полностью вакцинированы (+1696 за сутки) и 172 277 забайкальцев привиты повторно (+1431 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля было зафиксировано наибольшее число вакцинированных: более 2,5 тысячи человек получили первый компонент и более 3,5 тысячи прилил на ревакцинацию.

Читайте также: В Забайкалье перестали вакцинировать детей от COVID-19