Москва, 18 февраля 2022, 10:14 — REGNUM По распоряжению правительства РФ НИиПИ «Градостроительного планирования Москвы» (Градплана) в подчинение Министерства строительства и ЖКХ России, сообщается на сайте Стройкомплекса
Планируется, что институт Градплана Москвы на федеральном уровне будет решать задачи, связанные с формированием единой градостроительной политики на территории России.
Институт Градплана Москвы переходит в федеральную собственность и будет финансироваться из средств Минстроя РФ.
Как сообщало, проект градостроительного плана Москвы 15-min triangle вошел в топ-30 международного конкурса городского дизайна.
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