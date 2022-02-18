Бишкек, , 10:14 — REGNUM Власти Киргизии предложили России создать коридор для трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, которые прошли в РФ обязательное медицинское освидетельствование. Об этом сообщили в МИД Киргизии.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве напомнили, что в декабре в России были введены новые миграционные правила, предусматривающие прохождение иностранными гражданами, в том числе гражданами Киргизии, медицинского освидетельствования, а также дактилоскопической регистрации и фотографирования

После вступления в России в силу поправок Киргизия неоднократно обращала внимание Министерство иностранных дел РФ на «проблемы и трудности», с которыми сталкиваются граждане республики при прохождении новых процедур.

МИД и посольство Киргизии продолжают непрерывную работу с РФ по урегулированию и упрощения процедуры прохождения медосвидетельствования и дактилоскопии, в соответствии с законодательством России, добавили в киргизском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Адахан Мадумаров на заседании республиканского парламента Киргизии заявил, что руководство республики должно ставить вопрос о двойном гражданстве с Россией, если там вынуждают киргизских трудовых мигрантов принять российское гражданство.

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