Бухарест, , 10:13 — REGNUM Междугородний автобус, в салоне которого находилось несколько пассажиров, загорелся на автомагистрали в районе города Тыргу-Жиу в южной части Румынии. Об этом 18 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Автобус Pixabay.com

Как утверждают очевидцы, транспортное средство вспыхнуло через некоторое время после выезда за пределы города.

Согласно официальной информации, водителю удалось высадить из машины людей и приступить к самостоятельному тушению пожара. На место инцидента прибыли несколько расчётов огнеборцев.

Ведется расследование обстоятельств происшествия. По некоторым данным, причиной ДТП стала неисправность проводки автобуса.