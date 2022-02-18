Самара, 18 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил главе Сергиевского района Алексею Веселову занять пост министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

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«Вы на протяжении не одного года успешно справлялись со своими обязанностями на посту главы муниципального образования, заслужено пользуясь уважением и доверием жителей Сергиевского района. Неоднократно отмечал вашу активную позицию по реализации национальных проектов, программы «Комплексное развитие сельских территорий». Видно, что всегда все делалось по-хозяйски: вместе с людьми сначала выявлялась проблематика, заранее готовилась проектная документация, на основании обращений граждан четко понимали и выстраивали перспективу развития района», — приводит пресс-служба слова Азарова, который оценил работу Алексея Веселова.

Веселов возглавлял Сергиевский район с 2013 года.

«Развитие района — это командная работа, которая отмечалась и мной, и Правительством региона, что и привело к такому предложению поработать уже на региональном уровне, решая целый ряд важных задач для всех территорий области. Связь с Сергиевским районом, уверен, утрачивать не будете», — заявил глава региона, предложив Веселову занять пост министра.

Алексей Веселов поблагодарил Азарова за доверие.

«Буду прикладывать все усилия для того, чтобы его оправдать», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что он приступит к работе в должности министра лесного хозяйства региона со следующей недели.

«Уверен, ваш опыт пригодится в правительстве Самарской области», — отметил Азаров.

Сообщается, что Александр Ларионов, который возглавлял это министерство с 2012 года, займет пост председателя Самарской областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.

Азаров поблагодарил Александра Ларионова за работу, отметил, что он успешно решал задачи, стоящие перед отраслью, и пожелал успехов на новом месте.