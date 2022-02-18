Воронеж, 18 февраля 2022, 10:12 — REGNUM Прогноз по половодью в Воронежской области на весну 2022 года в целом благоприятный, однако для ряда территорий есть потенциальные паводковые риски. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам совещания, которое провёл 17 февраля губернатор Александр Гусев.
Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель, беспокойство вызывают большие снегозапасы, в полтора — два раза больше нормы, на севере и северо-востоке области, а также в соседних Липецкой, Тамбовской, Саратовской областях. Это создаёт потенциальные паводковые риски для территорий Аннинского, Бобровского, Грибановского, Таловского, Новохоперского, Острогожского, Лискинского, Терновского, Панинского, Поворинского, Эртильского муниципальных районов и Борисоглебского городского округа.
Как отмечалось, в период прохождения весеннего половодья на территории области будет задействовано 18 стационарных гидрологических постов, входящих в систему Росгидромета. В случае ухудшения паводковой обстановки дополнительно будут развернуты водомерные посты муниципальных образований и организаций в количестве 92 единиц. Также уже подготовлены команды для ликвидации ледовых заторов, обеспечен запас взрывчатых веществ. Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем, создана группировка в составе 8675 человек и 2605 единиц техники из них 175 плавсредств и 9 беспилотных летательных аппаратов.