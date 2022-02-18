Воронеж, 18 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Прогноз по половодью в Воронежской области на весну 2022 года в целом благоприятный, однако для ряда территорий есть потенциальные паводковые риски. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам совещания, которое провёл 17 февраля губернатор Александр Гусев.

Исаак Левитан. Половодье. 1885

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель, беспокойство вызывают большие снегозапасы, в полтора — два раза больше нормы, на севере и северо-востоке области, а также в соседних Липецкой, Тамбовской, Саратовской областях. Это создаёт потенциальные паводковые риски для территорий Аннинского, Бобровского, Грибановского, Таловского, Новохоперского, Острогожского, Лискинского, Терновского, Панинского, Поворинского, Эртильского муниципальных районов и Борисоглебского городского округа.

Как отмечалось, в период прохождения весеннего половодья на территории области будет задействовано 18 стационарных гидрологических постов, входящих в систему Росгидромета. В случае ухудшения паводковой обстановки дополнительно будут развернуты водомерные посты муниципальных образований и организаций в количестве 92 единиц. Также уже подготовлены команды для ликвидации ледовых заторов, обеспечен запас взрывчатых веществ. Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем, создана группировка в составе 8675 человек и 2605 единиц техники из них 175 плавсредств и 9 беспилотных летательных аппаратов.