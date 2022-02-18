Нур-Султан, , 10:12 — REGNUM В своем послании к народу Казахстана, которое будет зачитано в середине марта нынешнего года, президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщит о предварительных итогах расследования массовых беспорядков, которые произошли в стране в начале января. Об этом 18 февраля рассказал пресс-секретарь казахского лидер Берик Уали на своей странице в соцсети Facebook.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава государства планирует обнародовать предварительные итоги расследования в мартовском послании народу Казахстана», — написал он в своем сообщении.

Также пресс-секретарь президента Казахстана уточнил, что Токаев ранее в интервью телеканалу Qazaqstan пообещал, что все данные об итогах этого расследования будут опубликованы.

Кроме того, Уали напомнил, что также в этом послании лидер Казахстана собирается рассказать о своей программе политических реформ в стране.

Как передавало ИА REGNUM, ранее исполнительный секретарь партии «Нур Отан» (Свет Отчества) Асхат Оралов сообщил, что внеочередной съезд указанной политической силы, которая является правящей в Казахстане, состоится 1 марта.