Чебоксары, , 10:09 — REGNUM Заболеваемость ОРВИ в Чувашии за неделю снизилась, но остаётся выше среднемноголетнего уровня. Также в эпидсезоне выявлено более 160 случаев гриппа. Об этом сообщила на республиканском оперштабе 18 февраля руководитель управления Роспотребнадзора Надежда Луговская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вирус гриппа Иван Шилов © ИА REGNUM

Говоря об ОРВИ, главный санитарный врач отметила, что в Чувашии за неделю заболеваемость снизилась в 1,3 раза, но при этом вдвое превышает среднемноголетний уровень. В том числе 21% заболевших — дети.

«Данный удельный вес небольшой. Когда у нас были самые напряжённые дни и недели, до 70% доходило», — сказала Надежда Луговская.

По её словам, с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 163 случая гриппа, в том числе 128 — среди детей. Начальник управления добавила, что «в основном циркулирует сезонный грипп H3N2». Грипп B, который протекает в более тяжёлой форме, выявлен у семи заболевших.

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