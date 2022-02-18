Чебоксары, 18 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Заболеваемость ОРВИ в Чувашии за неделю снизилась, но остаётся выше среднемноголетнего уровня. Также в эпидсезоне выявлено более 160 случаев гриппа. Об этом сообщила на республиканском оперштабе 18 февраля руководитель управления Роспотребнадзора Надежда Луговская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

Говоря об ОРВИ, главный санитарный врач отметила, что в Чувашии за неделю заболеваемость снизилась в 1,3 раза, но при этом вдвое превышает среднемноголетний уровень. В том числе 21% заболевших — дети.

«Данный удельный вес небольшой. Когда у нас были самые напряжённые дни и недели, до 70% доходило», — сказала Надежда Луговская.

По её словам, с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 163 случая гриппа, в том числе 128 — среди детей. Начальник управления добавила, что «в основном циркулирует сезонный грипп H3N2». Грипп B, который протекает в более тяжёлой форме, выявлен у семи заболевших.