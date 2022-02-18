Якутск, 18 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Якутии начнут создавать контент для детей на родном языке. Перевод на якутский будет сделан для 417 серий детских мультфильмов «Фиксики» и «Смешарики», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе правительства региона.

Цитата из м/ф «Фиксики. Большой секрет». реж Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин. Россия. 2017

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Ещё 20 мультипликационных историй создадут с нуля. НВК «Саха» ищет сценаристов для производства детского контента. Телеканал уже создаёт образовательные мультфильмы на якутском языке, они пользуются популярностью.

«Мы уделяем большое внимание развитию многообразия языков и культуры. Новые возможности для сохранения языков даёт цифровизация. Так, в республике активно создаются интернет-ресурсы на родных языках», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году якутский язык был включён в Яндекс.Переводчик. Об этом сообщал заместитель председателя Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП) Евгений Кузьмин.