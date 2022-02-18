Москва, 18 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В социальных сетях появилось видео нападения иностранцев на сотрудников полиции в Москве. Запись велась камерами видеонаблюдения.

Rama Камера в метро

Инцидент случился вечером 17 февраля на платформе станции метро «Тульская». На кадрах двое сотрудников полиции пытаются скрутить нарушителя, тот сопротивляется и пытается высвободиться.

В момент, когда мужчину прижали к полу платформы, из-за спины подбегает ещё один участник конфликта и в прыжке бьёт ногой в голову сотруднику полиции. После наносит серию ударов по второму стражу порядку и освобождает тем самым своего товарища.

Как сообщало ИА REGNUM, один из нападавших задержан, им оказался 21-летний гражданин Таджикистана. Второй убежал и в настоящий момент находится в розыске.