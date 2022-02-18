Москва, 18 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. По состоянию на 18 февраля заявки на транзит российского газа через украинскую территорию остаются на январском минимуме. Об этом свидетельствуют данные операторов ГТС.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

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По данным «Оператора ГСТ Украины», текущие номинации на прокачку газа через газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 18 февраля составляют 49,15 миллиона кубометров, пишет РИА Новости. Днём ранее они были на уровне 50,61 миллиона, 16 февраля фактический транзит газа из РФ составил 53,48 миллиона кубов.

При этом реверсные поставки из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» скорректировались в сторону уменьшения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее номинации на прокачку газа через газотранспортную систему Украины продолжили снижение. По состоянию не 8 февраля, поставок по газопроводу «Ямал — Европа» из России не было.

Согласно данным «Оператора ГТС Украины», на эту дату заявки на прокачку газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России составляли 84,7 млн кубометров, на 9 февраля — 78,9 млн кубометров. Номинации на прокачку через станцию Вельке Капушаны 8 февраля составили 56,8 млн кубометров в сутки, а на 9 февраля снизились до 51,1 млн кубометров.