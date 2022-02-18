Пекин, , 10:05 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) проигнорировал всемирный антидопинговый кодекс, когда принимал решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине. Об этом 18 февраля заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Врата WADA Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мотивировочная часть решения подтверждает, что коллегия CAS решила проигнорировать чёткие и недвусмысленные положения всемирного антидопингового кодекса в отношении критериев отмены обязательного временного отстранения», — говорится в заявлении WADA.

Напомним, 14 февраля CAS отклонил апелляции WADA, МОК и ISU и допустил Валиеву до личного турнира на Олимпиаде. Коллегия CAS подтвердила решение РУСАДА о снятии временного отстранения с фигуристки.

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