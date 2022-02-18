Нур-Султан, , 10:05 — REGNUM Организаторы январских массовых беспорядков в Казахстане пытались помешать реформам, которые идут в стране. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заговорщики хотели повернуть вспять курс реформ. Они выступили против президента, потому что преобразования могли затронуть их личные интересы», — сказал Токаев.

Он заявил, что в ходе реформ планируется построить справедливое общество, ликвидировать монополии, провести политическую трансформацию, а также добиться ускорения экономического развития. Токаев отметил, что данный курс соответствует интересам граждан, поэтому не будет с него сворачивать.

Напомним, во время массовых январских беспорядков в Казахстане Токаев снял и поста председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова и его заместителей. Их обвинили в госизмене и арестовали.

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