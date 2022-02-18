Астана, 18 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Организаторы январских массовых беспорядков в Казахстане пытались помешать реформам, которые идут в стране. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

«Заговорщики хотели повернуть вспять курс реформ. Они выступили против президента, потому что преобразования могли затронуть их личные интересы», — сказал Токаев.

Он заявил, что в ходе реформ планируется построить справедливое общество, ликвидировать монополии, провести политическую трансформацию, а также добиться ускорения экономического развития. Токаев отметил, что данный курс соответствует интересам граждан, поэтому не будет с него сворачивать.

Напомним, во время массовых январских беспорядков в Казахстане Токаев снял и поста председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова и его заместителей. Их обвинили в госизмене и арестовали.