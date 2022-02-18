Нур-Султан, , 10:02 — REGNUM Внеочередной съезд партии «Нур Отан» (Свет Отчества), которая является правящей в Казахстане, состоится 1 марта. Об этом 18 февраля сообщил исполнительный секретарь указанной политической силы Асхат Оралов на своей странице в соцсети Facebook.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня председатель партии «Нур Отан» (президент Казахстана) Касым-Жомарт Токаев решил созвать 1 марта (ее членов — ред.) на внеочередной XXII съезд», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в нем будут принимать участие делегаты из всех регионов республики и добавляется, что в ходе съезда будут обсуждаться приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане общественный деятель Санжар Бокаев основал политическую партию Namys.