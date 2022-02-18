Ростов-на-Дону, , 10:02 — REGNUM Ростовские власти рекомендовали работодателям перевести на «удалёнку» максимально возможное число сотрудников. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Онлайн (сс) hamonazaryan1

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«В связи с ростом заболеваемости COVID-19, наблюдаемым в последние дни, областная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует работодателям с учётом фактической возможности работников и работодателя перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников», — сказано в сообщении.

При этом подчёркивается, что перевод работника на дистанционный формат работы не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объёма выполняемых задач.

ИА REGNUM сообщало, что в конце января в Ростовской области были усилены антиковидные меры. В рамках выполнения постановления донского правительства №272 работодатели должны были перевести на удалённую работу не менее 30% сотрудников.