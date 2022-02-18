Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Обрушение заброшенного и находящегося в аварийном состоянии здания завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала в Петербурге вызвало волну негодования петербуржцев, которые долгие годы пытались обратить внимание городских властей на этот комплекс исторических построек, находящихся в плачевном состоянии.

Vk.com/trianglerouge Обрушение фасада здания «Красного треугольника» на набережной Обводного канала, 136 (цитата группы «ВК»"Красный Треугольник")

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 17 февраля на набережной Обводного канала, 136, произошло обрушение фасада бывшего завода «Красный треугольник» на тротуар и деревья. В результате от падения дерева пострадала женщина, её госпитализировали с травмами и переломом. Также были повреждены два легковых автомобиля.

Как рассказали пользователи социальной сети в тематической группе «Красного треугольника», ЧП можно было бы предотвратить, поскольку городские власти знали, что на заброшенном заводе долгие годы орудуют мародёры, которые срезают несущие стальные конструкции, чтобы сдать их как металлолом.

«Примерно в 2017—2019 годах в корпусе №3 на четвертом этаже мародеры частично срезали/повредили несущие стальные фермы свода крыши. Есть угроза обрушения части крыши в ближайшее время. Аналогично тому, как рухнула крыша в корпусе №4 в 2011 году и корпусе №8 в 2020 году», — предупреждал еще в ноябре 2020 года один из неравнодушных горожан.

Другой пользователь соцсети отметил, что на ситуацию власти могли бы обратить внимание сразу, так как похожее происшествие произошло при демонтаже СКК «Петербургский». 31 января 2020 года там из-за несоблюдения техники безопасности обрушилась кровля здания, утянув за собой одного из рабочих, он погиб.

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"Похоже, случай СКК ничему не научил…», — резюмировал пользователь под ником Adam Welt.

Добавим, по факту обрушения части здания «Красного треугольника» прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства об использовании государственного имущества и об охране объектов культурного наследия в деятельности ответственных должностных лиц.

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* «Красный треугольник» — памятник промышленной архитектуры в Санкт-Петербурге, занимающий обширную территорию между Старо-Петергофским проспектом, Обводным каналом, улицами Розенштейна и Ивана Черных. Ансамбль состоит из более чем 150 заводских корпусов и вспомогательных построек сформировался в период с 1860 по 1917 годы. До конца 1960-х он был крупнейшим производителем товаров из резины, здесь впервые получил промышленное применение синтетический каучук.