Сочи, Краснодарский край, 18 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Загрузка средств в горном кластере Сочи достигает 85−87%, данные привели в пресс-службе администрации города-курорта по итогам заседания зимнего оперативного штаба 17 февраля. На период праздничных дней в феврале и в марте на курорте готовятся к увеличению притока туристов.

Красная-поляна.рф Отдых в горах

«Загрузка средств размещения в целом по городу на сегодняшний день составляет 60%, однако в горном кластере этот показатель достигает 85−87%. Следующая неделя предстоит праздничная, мы ожидаем большой прирост количества отдыхающих, особенно это будет заметно в горном кластере, поэтому все службы прошу максимально активизировать работу», — подчеркнула заместитель главы города Инна Петухова.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники в Сочи приняли около 270 тыс. гостей. Всего в 2022 году на Кубани планируют принять около 17 млн туристов.