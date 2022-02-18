Оренбург, , 09:58 — REGNUM В Оренбургской области в январе 2022 года годовая инфляция ускорилась на 0,66 процентных пункта по сравнению с декабрем 2021 года и составила 9,21%. Это выше значений по Приволжскому федеральному округу (9,11%) и по России в целом (8,73%). Об этом сообщает Банк России.

Инфляция в Оренбуржье Cbr.ru

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в январе повысился на 0,55% по сравнению с декабрем и составил 12,48%. Основными причинами такой динамики названы ослабление рубля, продолжающийся рост издержек производителей и переработчиков и снижение предложения отдельных видов продуктов питания.

Уровень инфляции на непродовольственные товары в январе 2022 года вырос на 0,68% и составил 10,04%. Это в большей степени обусловлено увеличением спроса, опережающего наращивание предложения.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года в регионе вырос на 0,79 процентных пункта — до 2,69%. Отмечен ускоренный рост цен на жилищно-коммунальные услуги. На это повлияла более значительная, чем годом ранее, индексация управляющими компаниями города Орска тарифа на содержание и ремонт жилья для отдельных категорий собственников. К тому же сильнее, чем в прошлом году, в Оренбургской области в январе текущего года увеличился размер взносов на капитальный ремонт.