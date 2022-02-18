Благовещенск, , 10:06 — REGNUM Пневмония диагностирована у 10 349 жителей Амурской области, которые болеют COVID-19. Из них госпитализированы 11,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе правительства региона.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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В ковидных госпиталях занято 80% коечного фонда. Число пациентов с COVID-19, находящихся в тяжёлом состоянии, снизилось на 26,5%. В кислородной поддержке нуждаются 320 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 14. В реанимациях находятся 29 амурчан. Нагрузка на амбулатории остаётся по-прежнему высокой.

«Всего в области создано 307 инфекционных бригад, в том числе 85 педиатрических, привлечено 414 врачей, 623 среднего медицинского персонала, 125 студентов и ординаторов АГМА, 233 волонтёра. Работу скорой медицинской помощи обеспечивают 89 выездных бригад, из них 58 инфекционных бригад, дополнительно привлечено 10 инфекционных бригад», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области с 21 февраля не нужно будет предъявлять при входе в организации и торговые центры медицинские сертификаты, подтверждающие наличие иммунитета к COVID-19. Решение было принято на заседании оперативного штаба региона.