Гавана, , 10:04 — REGNUM Российский вице-премьер Юрий Борисов прибыл с визитом на Кубу. Об этом сообщили журналистам в посольстве РФ.

Гавана, Куба Unuudur.com

В Гавану, столицу островного государства, Борисов прилетел 17 февраля. Вице-премьер намерен обсудить с руководством Кубы способы улучшения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Борисов совершил визит в Венесуэлу, а 17 февраля — в Никарагуа. С властями этих латиноамериканских стран он обсудил торгово-экономическое сотрудничество. Президент Никарагуа Даниэль Ортега выразил России поддержку в борьбе за мир и осудил страны Запада за нападки на РФ.

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