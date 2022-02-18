Кемерово, , 09:56 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скончались шесть женщин в возрасте от 44 до 90 лет, а также двое мужчин 80 и 72 лет. Таким образом, всего в регионе жертвами COVID-19 стали 2055 человек.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии достигло 130 365. За сутки выявлено 2585 новых носителей. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 102 262 пациента, в том числе 3241 за сутки.

«Всего в регионе медицинскую помощь получают 26 048 пациентов с диагнозом COVID-19. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса», — добавили в штабе.