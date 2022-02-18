Москва, , 09:55 — REGNUM В Москве двое иностранных граждан напали на сотрудников полиции в метрополитене, сообщили 18 февраля в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Платформа метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Происшествие случилось на платформе станции метро «Тульская» вечером 17 февраля. Сотрудники полиции попросили двух пассажиров подземки пройти с ними для установления личности, те отказались. Один из пассажиров начал замахиваться на сотрудников правопорядка, толкать их, а второй пнул полицейского ногой, ударил второго по голове и убежал.

Один из нападавших задержан, им, по информации СМИ, оказался 21-летний гражданин Таджикистана. Его товарищ находится в розыске.

Возбуждено уголовное дело по ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.