Париж, , 09:55 — REGNUM По данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), уровень безработицы во Франции снизился в четвертом квартале 2021 года до 7,4%, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уровень безработицы снизился на 0,6 пункта в четвертом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом и составил 7,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Ниццу министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что ношение масок в закрытых помещениях, включая предприятия, школы и транспорт, скоро станет не обязательным.

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