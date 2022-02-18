Париж, 18 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. По данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), уровень безработицы во Франции снизился в четвертом квартале 2021 года до 7,4%, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Уровень безработицы снизился на 0,6 пункта в четвертом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом и составил 7,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Ниццу министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что ношение масок в закрытых помещениях, включая предприятия, школы и транспорт, скоро станет не обязательным.